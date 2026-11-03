Пять стран Европы отказались играть с рф на чемпионате мира по хоккею

Сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии отказались играть с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который пройдет в Германии, если ее все же допустят к турниру.

Об этом заявили представители национальных хоккейных федераций.

Таким образом уже пять стран отказались играть со сборной россии по хоккею на чемпионате мира 2027 года.

9 июля 2026, 10:55 «Аморальная капитуляция»: что означает допуск спортсменов рф к международным соревнованиям МОК снял ограничения с российских спортсменов. Это может позволить рф использовать спортивные соревнования для продвижения своей пропаганды.

Как известно, Осло принял такое решение в связи с продолжающейся войной против Украины и из-за опасений относительно безопасности и благополучия игроков, персонала команды и их семей.

Хельсинки, Стокгольм и Копенгаген также не планируют соревноваться с Москвой в хоккее из-за российско-украинского конфликта. В то же время Рига не может играть против рф из-за собственного законодательства.

Согласно регламенту, странам присудят технические поражения, а россии – победы со счетом 5:0 в матчах с этими пятью государствами.

Также компании начали отказываться от спонсорства чемпионата мира по хоккею после решения о допуске россии. Одной из первых о прекращении сотрудничества заявила шведская мебельная компания AJ Products, которая сотрудничала с Международной федерацией хоккея (IIHF) на протяжении 37 лет.

А до этого председатель правления Немецкого хоккейного союза Франк Лутц заявил, что Федерация хоккея Германии намерена рассмотреть возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году. Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Отметим, Чемпионат мира по хоккею 2027 года состоится с 14 по 30 мая в Германии. Сборная Украины впервые за 20 лет должна выступить в элитном дивизионе. Соперниками украинской команды в группе А станут Швеция, Швейцария, Финляндия, Австрия, Словакия, Латвия и Словения.

Ранее мы информировали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил возвращение российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить решение и запретить российским игрокам въезд в другие страны.

30 октября Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и отменил решение IIHF о недопуске российских сборных к пяти чемпионатам мира 2027 года. Речь идет о мужском, женском, молодежном и двух юниорских турнирах U18.

Международная федерация хоккея выразила несогласие с решением суда, подчеркнув, что отстранение российских команд было необходимым для безопасности участников соревнований. В то же время IIHF заявила, что будет выполнять решение CAS, но возвращение сборных требует изменений в расписаниях, организации турниров, логистике и мерах безопасности.

А ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) определила москву местом проведения чемпионата мира 2030 года.

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