В Киеве ввели экстренные отключения света из-за российских обстрелов

Общество
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В Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов энергосистемы. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.
Getty Images

В Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает ДТЭК.

Политические споры вокруг Киева: как оценить реальную подготовку города к зимеАлександр Сергиенко рассказал, что готовность столицы к зимним блэкаутам зависит от выполнения плана устойчивости, финансирования критической инфраструктуры и взаимодействия городской и центральной власти.

«Киев: из-за постоянных обстрелов энергосистемы применены экстренные отключения», – сообщили в компании.

Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, как только это позволяет ситуация с безопасностью. В ДТЭК подчеркнули, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома киевлян.

Напомним, 30 октября в столице зафиксировали три попадания в один из объектов критической инфраструктуры. Из-за обесточивания нескольких таких объектов в городе возникли перебои с водоснабжением.

На следующий день, 31 октября, в столице усилили отключения света.

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