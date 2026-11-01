В Киеве ввели экстренные отключения света из-за российских обстрелов

В Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает ДТЭК.
«Киев: из-за постоянных обстрелов энергосистемы применены экстренные отключения», – сообщили в компании.
Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, как только это позволяет ситуация с безопасностью. В ДТЭК подчеркнули, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома киевлян.
Напомним, 30 октября в столице зафиксировали три попадания в один из объектов критической инфраструктуры. Из-за обесточивания нескольких таких объектов в городе возникли перебои с водоснабжением.
На следующий день, 31 октября, в столице усилили отключения света.
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