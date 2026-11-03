Официальный курс доллара США в Украине обновил рекорд

Национальный банк Украины установил на среду, 4 ноября, официальный курс доллара США на уровне 45,6660 грн. Это новый исторический максимум американской валюты к гривне.
Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.
По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 13 копеек. Так, 3 ноября официальный курс был закреплен на уровне 45,5348 грн.
Официальный курс евро также вырос. На 4 ноября НБУ установил его на уровне 51,0582 грн против 51,0527 грн днем ранее. Таким образом, европейская валюта прибавила 0,55 копейки.
Предыдущий рекорд стоимости доллара был зафиксирован 27 октября – 45,5382 грн. Стоит также отметить, что за год курс доллара США вырос на 3,62 грн (4 ноября 2025 он был закреплен на уровне 42,0409 грн), а курс евро – на 2,63 грн (год назад он составлял 48,4269 грн).
На инфографике «Слово и дело» – как менялись объемы валютных интервенций НБУ в течение 10 лет. Мы также рассказывали, как менялся размер минималки в долларах и гривнах при президентстве Владимира Зеленского.
А ранее эксперт в комментарии «Слово и дело» спрогнозировал, стоит ли ожидать курса 46–47 гривен за доллар до конца года.
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