Официальный курс доллара США в Украине обновил рекорд

Национальный банк Украины установил на среду, 4 ноября, официальный курс доллара США на уровне 45,6660 грн. Это новый исторический максимум американской валюты к гривне.

Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.

22 октября 2026, 18:45 НБУ при Пышном: как менялась учетная ставка, курс гривны, наличный оборот и резервы На инфографике «Слово и дело» – как менялись основные финансовые показатели Нацбанка под председательством Андрея Пышного (учетная ставка, среднегодовой курс доллара и евро, девальвация гривны, международные резервы и объем наличных денег в обращении).

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 13 копеек. Так, 3 ноября официальный курс был закреплен на уровне 45,5348 грн.

Официальный курс евро также вырос. На 4 ноября НБУ установил его на уровне 51,0582 грн против 51,0527 грн днем ​​ранее. Таким образом, европейская валюта прибавила 0,55 копейки.

Предыдущий рекорд стоимости доллара был зафиксирован 27 октября – 45,5382 грн. Стоит также отметить, что за год курс доллара США вырос на 3,62 грн (4 ноября 2025 он был закреплен на уровне 42,0409 грн), а курс евро – на 2,63 грн (год назад он составлял 48,4269 грн).

На инфографике «Слово и дело» – как менялись объемы валютных интервенций НБУ в течение 10 лет. Мы также рассказывали, как менялся размер минималки в долларах и гривнах при президентстве Владимира Зеленского.

А ранее эксперт в комментарии «Слово и дело» спрогнозировал, стоит ли ожидать курса 46–47 гривен за доллар до конца года.

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