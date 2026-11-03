Киев временно остался без воды из-за обесточивания объектов водоканала

Общество
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Во вторник, 3 ноября, жителям Киева временно прекратили водоснабжение из-за обесточивания основных объектов Киевводоканала.
Фото: linkedin.com

В столице временно прекратили водоснабжение из-за обесточивания основных объектов «Киевводоканала».

Об этом сообщила пресс-служба «Киевводоканала» на официальных страницах.

По информации коммунального предприятия, такая ситуация в Киеве сложилась в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру столицы.

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«В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала». В настоящее время специалисты «Киевводоканала» совместно с энергетиками работают над разрешением ситуации и принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения столицы», – говорится в заявлении предприятия.

Вместе с этим в «Киевводоканале» предупредили, что после возвращения электричества потребуется дополнительное время, чтобы запустить оборудование, наполнить водопроводные сети и стабилизировать давление.

«О изменениях в ситуации будем информировать дополнительно», – добавили в КП.

На время отсутствия водоснабжения жители могут воспользоваться бюветными комплексами, где доступна питьевая вода. Найти адреса ближайших бюветов можно на сайте КП «Киевводфонд».

Как известно, в ночь на 3 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 289 ударных беспилотников разных видов.

В частности враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Уже известно о более чем 70 пострадавших.

Также как известно, в Днепре в результате российской атаки утром 3 ноября погибла один человек, еще 17 получили ранения. Под удар попали медицинские учреждения города, в частности амбулатория и больница, где находились почти 100 пациентов.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что российская федерация показательно массированно атаковала Украину в день американских выборов в Конгресс.

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