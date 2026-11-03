Экс-спикеру Зеленского Юлии Мендель объявили подозрение в государственной измене

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении бывшему пресс-секретарю президента Владимира Зеленского Юлии Мендель. Ей инкриминируют государственную измену в условиях военного положения, а также оправдывание российской агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, в публичных заявлениях и сообщениях в социальных сетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене, оправдывает россию и начатую ей полномасштабную войну.

В СБУ заявляют, что соответствующие выводы были сделаны по результатам комплекса мер и экспертиз.

Подозрение объявили по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения), а также ч. 2 и 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников).

«Поскольку фигурантка находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности», – указано в сообщении.

Напомним, в мае бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского заявляла, что глава государства в 2022 году якобы был готов передать Донбасс россии ради прекращения войны в Украине.

А в июле Мендель в интервью американцу Такеру Карлсону назвала «открытым секретом» утверждение о том, что Зеленский якобы употребляет наркотики. Президент отверг употребление наркотиков и заявил, что не обращает внимания на подобные обвинения, поскольку они не имеют ничего общего с правдой.

В сентябре президент Зеленский ввел санкции против Мендель. Она вошла в список из 10 граждан Украины и россии, которых Совет национальной безопасности и обороны считает причастными к распространению роспропаганды и дезинформации.

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