В Киеве откроют движение по Южному мосту в обоих направлениях: подробности

Сегодня вечером в столице Украины восстановят движение по Южному мосту в обоих направлениях. В 17:00 откроют проезд с правого на левый берег по одной полосе.

Об этом 30 октября сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

Решение приняли по результатам технического обследования сооружения и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

30 октября 2026, 12:24 В Украине построят 21 альтернативный мост: где и когда заработают В Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу, в том числе через Днепр. В Киеве работы уже начались, первые мосты должны заработать в начале 2027 года.

По его словам, движение с левого на правый берег по одной полосе уже открыли сегодня утром. Ею могут пользоваться автомобили весом до 10 тонн.

«В направлении же с правого на левый берег движение по одной полосе откроют сегодня с 17:00. Специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными прорабатывают технические решения для ремонта поврежденных врагом конструкций моста. В частности тех, которые обеспечивают работу метрополитена», – отметил Кличко.

Кроме этого, в столице увеличили количество автобусов на дублирующих маршрутах и реорганизовали маршрут автобуса № 1М в три маршрута, увеличив количество автобусов до 17.

Также добавили два новых маршрута: автобусный № 3М – между станциями метро «Осокорки» и «Выдубичи» и троллейбусный № 48 – между станцией метро «Лесная» и железнодорожной станцией «Куреневка».

«Работу автобусных маршрутов № 22 и 91 оптимизировали для улучшения сообщения вдоль зеленой линии метро», – подытожил Кличко.

Как известно, в Киеве в результате массированного баллистического удара армии рф в ночь на 27 октября получил повреждения Южный мост. В связи с перекрытием моста движение транспорта временно осуществлялось по объездным маршрутам.

Также из инфографики «Слово и дело» можно узнать, какие есть альтернативы главным мостам Киева, в частности какие есть ближайшие объездные пути через Днепр.

Кроме этого стало известно, что Киев направит 1 млрд гривен на строительствоводных переправ через Днепр.

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