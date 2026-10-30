Стало известно, когда в Киеве начнут включать отопление в домах

Национальная безопасность
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В Киеве с понедельника, 2 ноября, начнут подключать к отоплению жилые дома, сообщил мэр Виталий Кличко.
Фото: ding.pl

В Киеве с понедельника, 2 ноября, начнут подключать к отоплению жилые дома. Решение было принято заранее, поскольку на запуск централизованной системы теплоснабжения столицы может потребоваться до недели.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Политические споры вокруг Киева: как оценить реальную подготовку города к зимеАлександр Сергиенко рассказал, что готовность столицы к зимним блэкаутам зависит от выполнения плана устойчивости, финансирования критической инфраструктуры и взаимодействия городской и центральной власти.

По его словам, отопительный сезон в столице стартовал еще 16 октября, однако сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы. По заявкам руководителей подключили почти половину таких учреждений.

В частности, отопление уже получают 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ.

«На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе (протяженностью теплосетей около 3 000 км), необходимо до недели», – добавил Кличко.

Напомним, недавно сообщалось, что в Киеве планируют ввести в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации. Часть новых мощностей должна усилить теплоснабжение столицы уже во время отопительного сезона.

А ранее эксперт рассказывал, что Киев создает резервную систему теплоснабжения, которую планируют полностью запустить до 1 декабря.

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Виталий Кличко Киев Теплосети Зима Отопительный сезон
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