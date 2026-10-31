В Киеве усилили отключения света после ударов по энергетическим объектам

В Киеве 31 октября ухудшилась ситуация с электроснабжением – продолжительность отключений света увеличили из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре, в частности теплоэлектроцентралям.

Об этом сообщает ДТЭК.

В компании отметили, что 30 октября российские войска вновь атаковали энергетические объекты по всей Украине, в частности в столице. В Киеве под удар попала ТЭЦ. Новые атаки ухудшили ситуацию, которая и без того оставалась сложной из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате предыдущих обстрелов.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование. Ремонтные работы ведутся непрерывно, как только это позволяет ситуация с безопасностью.

«Понимаем, что графики очень жесткие. Энергетики делают все возможное, чтобы даже в такой сложной ситуации удерживать систему в рамках графиков и не переходить к экстренным отключениям», – сообщили в ДТЭК.

Напомним, 30 октября в столице зафиксировали три попадания в один из объектов критической инфраструктуры. Из-за обесточивания нескольких таких объектов в городе возникли перебои с водоснабжением.

В ночь на субботу, 31 октября, российские войска повторно атаковали энергетические объекты Днепропетровской области. В результате ударов серьезные повреждения получило оборудование, в частности на двух объектах ДТЭК «Днепровские электросети».

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