Ситуация со светом в Киеве очень сложная, в городе разворачивают пункты обогрева – Кличко

В Киеве из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры ввели экстренные отключения света. Ситуация в столице остается очень сложной, перебои со светом также повлияли на водоснабжение и работу электротранспорта.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в результате последних атак врага повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Кроме того, россия продолжает наносить удары по энергетической системе Украины, в частности по объектам генерации и передачи электроэнергии.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В то же время специалисты «Киевводоканала» пытаются стабилизировать работу системы и вернуть воду в дома киевлян.
«В городе, в районах, где наиболее острая ситуация с отсутствием электроэнергии, разворачивают пункты обогрева, где жители смогут зарядить телефоны, другие устройства, выпить горячий чай», – добавил Кличко.
Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 289 ударных беспилотников разных видов. Под ударом оказались энергетические объекты в разных регионах страны.
В столице после атаки временно прекратили водоснабжение из-за обесточивания основных объектов «Киевводоканала».
Ранее эксперт в комментарии «Слово и дело» рассказал, что готовность Киева к зимним блэкаутам зависит не только от работы городских властей, но и от финансирования, координации между государственными органами и защиты критической инфраструктуры. В то же время без открытых показателей выполнения плана устойчивости сложно объективно оценить, насколько столица подготовилась к зиме.
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