Ситуация со светом в Киеве очень сложная, в городе разворачивают пункты обогрева – Кличко

В Киеве из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры ввели экстренные отключения света. Ситуация в столице остается очень сложной, перебои со светом также повлияли на водоснабжение и работу электротранспорта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

9 октября 2026, 17:46 Планы стойкости и зимняя поддержка: как власть обещает подготовить Украину к самой тяжелой военной зиме Украине прогнозируют самую тяжелую зиму за время полномасштабной войны. «Слово и дело» исследовало, как президент Зеленский, правительство Корецкого и нардепы обещают подготовить страну к ней.

По его словам, в результате последних атак врага повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Кроме того, россия продолжает наносить удары по энергетической системе Украины, в частности по объектам генерации и передачи электроэнергии.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В то же время специалисты «Киевводоканала» пытаются стабилизировать работу системы и вернуть воду в дома киевлян.

«В городе, в районах, где наиболее острая ситуация с отсутствием электроэнергии, разворачивают пункты обогрева, где жители смогут зарядить телефоны, другие устройства, выпить горячий чай», – добавил Кличко.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 289 ударных беспилотников разных видов. Под ударом оказались энергетические объекты в разных регионах страны.

В столице после атаки временно прекратили водоснабжение из-за обесточивания основных объектов «Киевводоканала».

Ранее эксперт в комментарии «Слово и дело» рассказал, что готовность Киева к зимним блэкаутам зависит не только от работы городских властей, но и от финансирования, координации между государственными органами и защиты критической инфраструктуры. В то же время без открытых показателей выполнения плана устойчивости сложно объективно оценить, насколько столица подготовилась к зиме.

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