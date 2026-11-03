Оккупанты атаковали дронами Запорожье и область, есть раненые

В понедельник вечером, 2 ноября, россияне ударили дронами по Запорожью и одному из городов Запорожской области, в результате чего пострадали по меньшей мере трое мирных жителей. При этом количество жертв в Камышевахе возросло до 26 человек.

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Михаил Семикин.

По данным спасателей, 11-летний мальчик и 62-летняя женщина получили ранения в результате российского удара по частному домовладению в одном из городов Запорожского района.

Как отмечается, в результате атаки загорелся жилой дом, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Также позже в Запорожье прозвучал мощный взрыв на фоне угрозы дронового удара. Местные власти подтвердили атаку на областной центр. В частности, речь идет о попадании в частный дом.

«Враг атаковал Запорожье. В результате атаки загорелся частный жилой дом. Информация относительно раненых и последствий уточняется», – написал Семикин, обнародовав кадры последствий удара.

Позже он уточнил, что в результате атаки ранения получила 71-летняя женщина.

«Один из частных домов частично разрушен. Еще несколько домов и два автомобиля повреждены взрывной волной и обломками», – заявил чиновник.

Кроме этого, Семикин подтвердил, что Количество погибших в результате российских ударов по гуманитарному объекту в Камышевахе возросло до 26 человек, среди которых – двое спасателей и четверо полицейских. Под завалами остаются люди.

Также, по его словам, вторник, 3 ноября, в Запорожской области объявлен Днем траура по погибшим.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области погибли 26 человек, еще пятеро получили ранения. Судьба 27 человек остается неизвестной, их продолжают искать под завалами.

Как известно, в Изюме Харьковской области в результате утреннего российского авиаудара погиб один человек, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших – двое детей 10 и 11 лет.

А накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что разведка фиксирует подготовку российских войск к новому массированному удару по территории Украины.

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