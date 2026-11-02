В Петропавловскую Борщаговку прибыл командующий Нацгвардией, людей выводят из дома – видео

В дом в Петропавловской Борщаговке, в котором, как утверждалось, удерживают людей, прибыл командующий Нацгвардией Олександр Пивненко. Он подтвердил, что там находятся военнослужащие НГУ.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Из дома, вокруг которого возник конфликт, стали выводить людей. Четверо военнослужащих, нуждавшихся в медицинской помощи, уже доставлены в больницу.

По словам Пивненко, эти военные ранее самовольно покинули воинскую часть. Другие находящиеся на территории мужчины являются военнослужащими Нацгвардии.

В то же время присутствующие на месте люди требуют освободить остальных мужчин. На обнародованном видео также показано, как люди пытаются выбить ограду ногами, чтобы добраться до других людей.

Напомним, что 2 ноября в Telegram-каналах распространили сообщения о том, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале здания. В полиции заявили, что информация о якобы незаконном удержании людей в заложниках и гибели мужчины не соответствует действительности.

А ранее сообщалось, что в Святошинском районе столицы конфликт между мужчинами закончился стрельбой. По предварительным данным полиции, один из участников достал травматический пистолет и открыл огонь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.