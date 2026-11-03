В Генштабе назвали долю вражеских реактивных дронов, сбитых в течение октября

В течение октября Силы обороны обезвредили 4859 вражеских беспилотников типа Shahed, которыми российские оккупанты атаковали территорию Украины. Эффективность противодействия реактивным составила 66%.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

27 октября 2026, 17:38 Небесный щит: что стоит знать о работе системы ПВО Как работает украинская ПВО, почему эффективность перехвата дронов превышает 85% и почему баллистические ракеты остаются сложной целью для защитников неба.

По данным военных, всего в октябре россия задействовала против Украины 6473 БПЛА типа Shahed-131/136 и Shahed-238 (в российской кодификации – «Герань-1/2/3/4/5»).

В Генштабе отметили, что над уничтожением вражеских воздушных целей круглосуточно работают истребительная и армейская авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, операторы беспилотных систем и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Как отмечается, эффективность противодействия реактивным ударным дронам типа Shahed за прошлый месяц достигла 66%. В то же время обычные беспилотники типа Shahed украинская противовоздушная оборона сбивает еще эффективнее – показатель составляет 89%.

«Это весомый результат, особенно учитывая масштабы российских воздушных атак и их усложнение: изменение маршрутов и высот полетов, комбинирование ударных дронов с ложными целями, ракетными ударами», – говорится в сообщении.

В то же время в командовании подчеркнули, что даже высокая эффективность ПВО не гарантирует полного отсутствия угрозы. Значительным вызовом для Сил обороны сейчас остается баллистика, которую враг в октябре также активно применял для ударов по гражданской инфраструктуре.

«Силы обороны Украины нуждаются в большем количестве действенных средств противодействия российским баллистическим ракетам, в то же время продолжают интегрировать и усиливать многоуровневую систему ПВО, внедрять новые подходы к обнаружению и обезвреживанию воздушных угроз», – добавили в Генштабе.

Как известно, недавно в Генштабе назвали общую долю сбитых реактивных дронов рф за три месяца.

При этом в конце сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские силы противовоздушной обороны уничтожают 70% российских дронов, однако показатель сбития реактивных «шахедов» достигал лишь 57%.

Также Зеленский рассказал, сколько ракет для Patriot Украина получила от США за три месяца.

Напомним, советник президента Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» объяснил, почему россия снова массово атакует Украину бензиновыми «Шахедами».

На инфографике «Слово и дело» – как менялось количество запущенных против Украины дронов за 2022–2026 годы.

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