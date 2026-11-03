В Харькове стремительно возросло число пострадавших в результате ночного удара по медучреждению

В Харькове количество пострадавших в результате ночного обстрела Немышлянского района достигло 46 человек. По меньшей мере 200 пациентов поврежденного медучреждения были эвакуированы.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

По уточенным данным местных властей, по состоянию на 05:56 количество пострадавших достигло 46 человек.

Как отмечается, российский удар повредил здание одного из медотделений, окна четырех многоэтажек и десять автомобилей.

«По уточненной информации, в Немышлянском районе был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских учреждений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон 4 многоэтажных жилых домов, 10 легковых автомобилей», – говорится в сообщении Синегубова.

Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до 46 человек. По его словам, в результате попадания повреждено более 1000 окон в здании больницы и окружающих многоэтажках.

При этом, предварительно, около 200 пациентов будут эвакуированы в другие медицинские учреждения.

Также сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского комбинированного удара по харькову, все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Как известно, в ночь на 3 ноября враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и УАБами, попав в медучреждение. Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека пострадали.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что разведка фиксирует подготовку российских войск к новому массированному удару по территории Украины.

В частности, в ночь на 3 ноября россияне ударили дронами по Запорожью и одному из городов Запорожской области, в результате чего пострадали по меньшей мере трое мирных жителей.

Напомним, в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области погибли 26 человек, еще пятеро получили ранения. Судьба 27 человек остается неизвестной, их продолжают искать под завалами.

Также в Изюме Харьковской области в результате утреннего российского авиаудара погиб один человек, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших – двое детей 10 и 11 лет.

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