События в Петропавловской Борщаговке: в «Азове» сделали заявление, а на место прибыл Буданов (дополнено)

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов находится на месте событий на Петропавловской Борщаговке. При этом командование «Азова» подчеркивает, что все виновные понесут наказание, в случае если подтвердится факт насилия в отношении военнослужащих.

Об этом сообщают 24 канал и 1-й корпус НГУ «Азов» в соцсетях.

27 августа 2026, 18:29 Дела ТЦК и МСЭК: судьба громких расследований коррупции и насилия во время мобилизации Над фигурантами большинства громких дел, связанных с ТЦК и МСЭК, до сих пор идет суд, а дело Крупы передадут на рассмотрение судье только в сентябре 2026 года. На инфографике «Слово и дело» – судьба резонансных дел о злоупотреблениях в сфере мобилизации.

По данным СМИ, в Петропавловской Борщаговке под Киевом возле дома, где ранее находились военнослужащие, прозвучали выстрелы и произошли стычки.

В соцсетях обнародовали кадры, на которых видно, что Буданов лично прибыл в Петропавловскую Борщаговку, где продолжаются стычки вокруг частного дома.

«Я приехал разобраться, что здесь происходит. Дело будет под наблюдением ГБР, Генпрокуратуры и других правоохранительных структур», – заявил руководитель Офиса президента.

Руководитель ОПУ назвал инцидент под Киевом «классической уличной акцией», добавив, что ситуация является недопустимой.

«Происходит классическая уличная акция, скажем так прямо. Это то, чего быть не должно. И это ненормально. Во-первых, не дают доставить в больницу людей, кому она точно нужна», – сказал он журналистам.

Тогда как на вопрос, законно ли удерживали людей, Буданов ответил, что «это установит следствие».

Также сообщается, что на место инцидента прибыло спецподразделение КОРД. Правоохранители и военное командование пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего и предоставить обществу информацию о результатах проверки.

В то же время командование 1-го корпуса НГУ «Азов» заявило, что вместе с правоохранителями взяло на контроль расследование ситуации в воинской части в Киевской области.

«В случае, если будет установлен факт незаконных насильственных действий на территории военного городка, виновные понесут справедливое наказание», – говорится в заявлении.

При этом в «Азове» подчеркнули, что четверо военнослужащих, задержанных после самовольного оставления части (СОЧ), уже имели травмы, поэтому их направили в госпиталь на обследование. Речь идет о временном пункте дислокации в/ч 3121 Нацгвардии, которая относится к корпусу.

«С распространением этой информации возле военного городка начали собираться гражданские лица с требованием выдать им мобилизованных военнослужащих, находящихся на территории. Получив отказ, они заблокировали работу военного городка и пытались несанкционированно проникнуть внутрь», – заявляет командование.

Также командование корпуса осудило неправомерные действия в отношении военнослужащих и призвало граждан не препятствовать работе воинских частей и доверять официальным сообщениям.

Напомним, что 2 ноября в Telegram-каналах распространили сообщения о том, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале здания. В полиции заявили, что информация о якобы незаконном удерживании людей в заложниках и гибели мужчины не соответствует действительности.

В дом в Петропавловской Борщаговке прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он подтвердил, что там находятся военнослужащие НГУ в СОЧ и заявил, что четыре человека, нуждавшиеся в медицинской помощи, уже доставлены в больницу.

Как известно, Национальная гвардия Украины пообещала назначить служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента в Петропавловской Борщаговке и выяснить, были ли нарушения.

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