Украина начнет получать 500 одобренных США ракет для Patriot не раньше 4-го квартала 2030 года – СМИ

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Украина сможет получить первые из 500 ракет для Patriot от США не раньше четвертого квартала 2030 года, заявляют СМИ.
Фото: JASDF

Украина сможет получить первые из 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для американских систем противовоздушной обороны Patriot не раньше четвертого квартала 2030 года. Процесс передачи всех ракет может занять три года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление неназванного представителя Государственного департамента США.

Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем PatriotДля поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По словам источника, ориентировочный период передачи Украине 500 перехватчиков PAC-3 продлится с октября 2030 по декабрь 2033 года.

В то же время, для заключения соглашения необходимо завершение процедуры рассмотрения в Конгрессе США. Только после этого Украина и американская сторона смогут подписать соответствующий документ, который официально закрепит продажу вооружения.

«Соглашения о продаже вооружений иностранным государствам заключаются путем подписания Письма-предложения и принятия. Стороны могут согласовать LOA по завершении 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе США», – заявил представитель Госдепа США.

Напомним, 30 октября внешнеполитическое ведомство США одобрило потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE.

Президент Владимир Зеленский, комментируя решение, заявил, что планирует договориться с отдельными партнерами о временной передаче Украине 10–30 ракет для противовоздушной обороны. По его словам, Киев рассчитывает вернуть боеприпасы после получения американского пакета на 500 ракет, предназначенных для систем Patriot.

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