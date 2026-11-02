Зеленский предупредил, что россия готовит новый массированный удар по Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что разведка фиксирует подготовку российских войск к новому массированному удару по территории Украины.

Об этом идет речь в вечернем обращении украинского лидера в соцсетях.

5 октября 2026, 16:58 Не дать террору стать стратегией: как Украине снизить эффект российских атак Ракеты и дроны бьют не только по мостам, энергетике или предприятиям – их цель также изменить поведение общества. Почему террор часто не дает ожидаемого результата и что Украина может взять из опыта США, Израиля и Франции?

«Мы знаем от разведки, что россия готовит новый массированный удар по нашей стране. Прежде всего, по энергетике и логистике», – заявил глава государства, призвав украинцев беречь себя и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

По словам президента, Кремль рассчитывает на то, что во вторник, 3 ноября, мир будет следить за американскими выборами, а не за агрессией против Украины.

«А события в Украине, наши сложности с ракетами для ПВО, будут вне внимания мира», – отметил он.

Зеленский добавил, что, по его мнению, нужны такие сигналы в сторону рф, чтобы россияне чувствовали, что нет никакой пользы от террора против Украины.

«Надо надавить на россию так, чтобы у них не было никаких альтернатив, кроме окончания этой войны. США и мир могут это сделать, надо прекращать российские убийства», – резюмировал Зеленский.

Напомним, количество пострадавших из-за удара российских авиабомб по Изюму возросло до 11 человек, среди них – ребенок. Один человек погиб, в городе значительные разрушения.

Как известно, в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области погибли 26 человек, еще пятеро получили ранения. Судьба десятков людей остается неизвестной, их продолжают искать под завалами.

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