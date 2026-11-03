Войска рф попали по медицинскому учреждению в Харькове, есть пострадавшие

В ночь на 3 ноября враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и УАБами, попав по медучреждению. По меньшей мере четыре человека пострадали.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Харьков под комбинированным ударом баллистики и УАБов – будьте осторожны!», – написал он в 03:23.

Позже Терехов заявил, что одно из попаданий произошло по медицинскому учреждению в Немышлянском районе. В частности, сильные повреждения получила само здание медучреждения.

«В результате удара по медучреждению – есть четверо пострадавших», – уточнил мэр Харькова.

Как известно, президент Владимир Зеленский сообщил, что разведка фиксирует подготовку российских войск к новому массированному удару по территории Украины.

В частности, в ночь на 3 ноября россияне ударили дронами по Запорожью и одному из городов Запорожской области, в результате чего пострадали по меньшей мере трое мирных жителей.

Напомним, в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области погибли 26 человек, еще пятеро получили ранения. Судьба 27 человек остается неизвестной, их продолжают искать под завалами.

Также в Изюме Харьковской области в результате утреннего российского авиаудара погиб один человек, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших – двое детей 10 и 11 лет.

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