Силы обороны атаковали один из крупнейших российских НПЗ в Ярославле

Силы обороны Украины в ночь на 22 мая нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, который является одним из крупнейших в россии и расположен примерно в 700 километрах от украинской границы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что этой ночью украинские силы действовали по целям в Ярославле, подчеркнув, что «войну возвращают на территорию россии» в ответ на её удары по украинским городам.

«Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и громадам», – добавил президент.

По данным OSINT-аналитиков, вероятной целью ночной атаки украинских дронов мог быть нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС в Ярославле. На опубликованном в соцсетях видео зафиксирована яркая вспышка над территорией НПЗ.

Как отмечается, НПЗ Славнефть-ЯНОС является одним из крупнейших в россии и перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие входит в пятёрку крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов и принадлежит вертикально интегрированной компании «Славнефть», которую совместно контролируют «Роснефть» и «Газпром».

Напомним, вчера, 21 мая, президент Владимир Зеленский подтвердил поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода в россии, заявив о продолжении ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

А накануне стало известно, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии «Нижегороднефтеоргсинтез» (NORSI), принадлежащий «Лукойлу», частично остановил работу после атаки беспилотника.

