Инцидент в Петропавловской Борщаговке: в НГУ пообещали провести служебное расследование

Национальная гвардия Украины назначит служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента в Петропавловской Борщаговке Киевской области и выяснить, были ли нарушения.

Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

К проверке будут привлечены правоохранительные органы, а также планируют подключить СБУ. В НГУ заявили, что главная задача сейчас – установить реальные обстоятельства происшествия и дать им правовую оценку.

«Если будут установлены нарушения, виновные будут отвечать по закону», – пообещали в ведомстве.

По словам представителя Нацгвардии Руслана Музычука, на месте инцидента работают представители командования, медики и правоохранители. Родственникам военнослужащих и представителям медиа предоставили доступ в помещение, где они могут пообщаться с людьми.

В НГУ сообщили, что в ближайшее время военных будут перемещены на учебные локации с лучшими условиями пребывания. В Нацгвардии также пообещали регулярно информировать о состоянии пострадавших и ходе проверки.

Военная омбудсманка Ольга Решетилова при этом подтвердила, что ее офис также работает на месте. По ее словам, все военнослужащие находятся в безопасности.

Напомним, что 2 ноября в Telegram-каналах распространили сообщения о том, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале здания. В полиции заявили, что информация о якобы незаконном удержании людей в заложниках и гибели мужчины не соответствует действительности.

В дом в Петропавловской Борщаговке прибыл командующий Нацгвардией Олександр Пивненко. Он подтвердил, что там находятся военнослужащие НГУ в СОЧ и заявил, что четверо человек, нуждавшихся в медицинской помощи, уже доставлены в больницу.

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