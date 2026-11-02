В полиции отрицают удержание заложников в Петропавловской Борщаговке: что известно (обновлено)

Информация о якобы незаконном удержании людей в заложниках и гибели мужчины в Петропавловской Борщаговке на Киевщине не соответствует действительности. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом говорится в заявлении полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, поводом для вызова стал звонок работников скорой помощи, которые заявили о препятствовании им в доступе к гражданину.

Прибывшие на место полицейские установили, что вблизи частного дома находятся военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии.

«На месте происшествия работает руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства выясняются», – указано в заявлении.

До этого в Telegram-каналах распространили сообщения о том, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале здания. Утверждалось, что медикам не разрешили попасть внутрь, а четыре человека находятся в критическом состоянии. Также публиковали видео мужчины с разбитой головой, который перелезал через забор.

Впоследствии местные медиа сообщили о применении слезоточивого газа вблизи дома, однако официального подтверждения этих обстоятельств пока нет.

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Медик обнародовала видео с людьми, которые, по ее словам, находятся внутри дома в Петропавловской Борщаговке. Она утверждает, что мужчины имеют серьезные травмы и нуждаются в неотложной медицинской помощи.

На опубликованных кадрах виден мужчина со следами сильного избиения, другой – с переломом позвоночника. Еще один, по словам медикини, не может разговаривать. Кроме того, на видео заметны возможные признаки некроза у одного из пострадавших.

Напомним, в октябре сообщалось, что в Киеве в помещении территориального центра комплектования на Печерске мужчина открыл стрельбу. Ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих.

Также сообщалось, что в Святошинском районе столицы конфликт между мужчинами закончился стрельбой. По предварительным данным полиции, один из участников достал травматический пистолет и открыл огонь.

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