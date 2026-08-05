Зеленский предположил, что союзники могут намеренно не давать Украине ракеты к Patriot

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что сокращение поставок ракет для украинских систем Patriot и других комплексов ПВО может быть связано, в частности, с политическими мотивами стран-партнеров.

Соответствующее заявление главы государства прозвучало во время заседания СНБО.

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По его словам, официально партнеры объясняют дефицит ракет своей вовлеченностью в события на Ближнем Востоке.

«По крайней мере, такую ​​официальную причину мы получали от наших партнеров - преимущественно Соединенных Штатов Америки, ну и от европейских партнеров. Их вовлечение на Ближнем Востоке было минимизировано, но, тем не менее, они в предыдущие годы давали Украине антибалистические ракеты для наполнения наших Patriot и других систем ПВО», – отметил президент.

В то же время он не исключил, что за сокращением поставок могут стоять и другие факторы.

«Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Возможно, это политические шаги для того, чтобы Украина была более, скажем так, сговорчивой. По моему мнению, не без этого, и мы понимаем, что это серьезный вызов», – добавил Зеленский.

Напомним, накануне президент сообщил, что в этом году поставки Украине ракет для ПВО от партнеров сократились в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Недавно сообщалось, что Зеленский во время переговоров в Белом доме просил американского лидера Дональда Трампа предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot, но тот отказал.

По данным СМИ, США использовали 65% своих запасов ракет Patriot во время пятимесячной войны с Ираном, что вызвало обеспокоенность относительно готовности американских военных к будущим конфликтам.

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