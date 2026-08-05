Стоимость Плана стойкости Киева после пересмотра уменьшили почти вдвое – Кличко

Политика
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Общую стоимость Плана стойкости Киева после пересмотра сократили с 67 млрд до 37 млрд грн, сообщил Кличко.
Фото: vechirniy.kyiv.ua

Общую стоимость Плана стойкости Киева, который предусматривает порядок действий для подготовки столицы к зиме, после пересмотра сократили с 67 млрд до 37 млрд грн.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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По его словам, стоимость была пересмотрена после оценки реальных финансовых возможностей, определения приоритетных направлений, а также детализации мероприятий и подготовки проектов к реализации.

Из общей суммы 37 млрд грн около 31 млрд приходится на мероприятия и проекты общегосударственного значения.

Кличко отметил, что в начале работы над Планом столица согласилась взять на себя большую часть финансовой нагрузки по сравнению с другими регионами. Финансирование определили в соотношении 50 на 50 между государством и городом.

«Таким образом, стоимость работ, возложенных на плечи города, достигает более 17 млрд грн. Кроме того, дополнительно в городскую часть плана включены проекты, обусловленные исключительной спецификой столицы. Они имеют такое же приоритетное значение, как и общегосударственные. В частности, это восстановление поврежденных энергообъектов, энергостойкость жилья и социального сектора. Для Киева сумма финансирования выросла уже до 22 млрд грн», – добавил мэр.

Напомним, в июне сообщалось, что Кабмин разработал модель энергетической стойкости, состоящую из четырех уровней и призванную обеспечить большую автономность и защищенность энергосистемы в условиях кризисов.

Также известно, что в Голосеевском районе Киева начали строительство новой теплосети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Проект реализуют в рамках Плана устойчивости столицы, чтобы создать резервную схему теплоснабжения на случай критической остановки ТЭЦ-5.

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