Стоимость Плана стойкости Киева после пересмотра уменьшили почти вдвое – Кличко

Общую стоимость Плана стойкости Киева, который предусматривает порядок действий для подготовки столицы к зиме, после пересмотра сократили с 67 млрд до 37 млрд грн.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

3 августа 2026, 18:25 Пятая военная зима: готова ли Украина к новым вызовам? Новый Кабмин и СНБО говорят о «планах устойчивости», но готова ли страна к новой военной зиме?Анализируем три ключевых направления, от которых будет зависеть безопасность украинцев: защита неба, развитие сети укрытий и готовность энергетики к новым российским атакам.

По его словам, стоимость была пересмотрена после оценки реальных финансовых возможностей, определения приоритетных направлений, а также детализации мероприятий и подготовки проектов к реализации.

Из общей суммы 37 млрд грн около 31 млрд приходится на мероприятия и проекты общегосударственного значения.

Кличко отметил, что в начале работы над Планом столица согласилась взять на себя большую часть финансовой нагрузки по сравнению с другими регионами. Финансирование определили в соотношении 50 на 50 между государством и городом.

«Таким образом, стоимость работ, возложенных на плечи города, достигает более 17 млрд грн. Кроме того, дополнительно в городскую часть плана включены проекты, обусловленные исключительной спецификой столицы. Они имеют такое же приоритетное значение, как и общегосударственные. В частности, это восстановление поврежденных энергообъектов, энергостойкость жилья и социального сектора. Для Киева сумма финансирования выросла уже до 22 млрд грн», – добавил мэр.

Напомним, в июне сообщалось, что Кабмин разработал модель энергетической стойкости, состоящую из четырех уровней и призванную обеспечить большую автономность и защищенность энергосистемы в условиях кризисов.

Также известно, что в Голосеевском районе Киева начали строительство новой теплосети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Проект реализуют в рамках Плана устойчивости столицы, чтобы создать резервную схему теплоснабжения на случай критической остановки ТЭЦ-5.

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