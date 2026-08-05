Верховный суд рассмотрит жалобу на заключение экс-главы ГФС Насирова

Верховный суд рассмотрит жалобы на приговор, которым к 6 годам лишения свободы приговорили бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова по «газовому делу» экс-народного депутата Александра Онищенко.

Такие решения 27 июля принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-главу ГФС Романа Насирова в злоупотреблениях. Ему назначили 6 лет лишения свободы. Апелляционная палата ВАКС этот приговор оставила без изменений. Защитники Насирова подали три кассационных жалобы и суд открыл по ним производство.

Напомним, экс-главу ГФС Романа Насирова и экс-чиновника ГФС Владимира Новикова обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК). По версии следствия, экс-глава ГФС и директор департамента ГФС в период 2015-2016 годов позволили компаниям народного депутата-беглеца Александра Онищенко, подозреваемого в организации «газовых схем» по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», не платить государству рентную плату за пользования недрами. Эти действия нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.

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