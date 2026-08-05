Российская атака на Киев и область: оккупанты уничтожили склады Puma, Intertop и Liqui Moly (обновлено)

В результате массированной российской атаки на Киев и область в ночь на 5 августа были уничтожены логистические комплексы компаний Puma, Intertop Ukraine и Liqui Moly. Среди работников погибших и пострадавших нет.

Соответствующая информация была опубликована в соцсетях компаний.

5 августа 2026, 08:57 Не удалось сбить ни одной ракеты: в ВС рассказали детали ночной российской атаки Россия в течение ночи атаковала Украину ракетами «Циркон/Оникс», «Искандер-М/С-400» и дронами различных типов. Основным направлением удара стала Киевщина. Ни одну ракету сбить не удалось.

В Puma заявили, что баллистический удар полностью уничтожил логистический комплекс с товарами бренда. Из-за потери склада в Украине в ближайшие недели, а возможно и месяцами, может возникнуть дефицит отдельных товаров.

«Мы уже работаем над возобновлением поставок и прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее обеспечить наличие ассортимента», – говорится в заявлении.

В Intertop Ukraine сообщили о полном уничтожении главного логистического склада. Именно оттуда каждый день компания отправляла десятки тысяч заказов по всей стране. В результате атаки была потеряна значительная часть товарных запасов, логистическая инфраструктура и оборудование.

Intertop уже оценивает масштабы убытков и перестраивает логистические процессы, чтобы минимизировать последствия для клиентов.

Также в результате удара полностью сгорел центральный склад Liqui Moly в Украине. В компании сообщили, что огонь уничтожил большие запасы продукции, однако команда уже работает над возобновлением поставок, организацией новых маршрутов доставки и обеспечением партнеров и клиентов маслами, смазками и автохимией.

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В результате российской атаки был уничтожен склад запасных частей и сопутствующих товаров компании «Тойота-Украина».

Там отметили, что команда уже работает над возобновлением логистических процессов и обеспечением бесперебойных поставок продукции в дилерскую сеть Toyota в Украине. Для этого компания задействовала альтернативные логистические маршруты, чтобы свести к минимуму последствия для клиентов.

«В этой связи возможны временные задержки с поставкой отдельных запасных частей, аксессуаров, смазочных материалов и других товаров», – предупредили в компании.

Напомним, в ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

В результате обстрела в Киеве и области погибли 17 человек, десятки гражданских получили травмы и ранения.

Также сообщалось, что ночью в результате массированной комбинированной атаки на Киевщине зафиксированы попадания в трех районах, где были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и Fozzy Food.

На Киевщине 6 августа объявили Днем траура по жертвам российского удара.

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