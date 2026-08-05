Бойцы СБС поразили еще 13 энергообъектов россиян на временно оккупированных территориях

В течение 4 и 5 августа подразделения Сил беспилотных систем поразили еще 13 энергообъектов россиян на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди в Телеграм-канале.

Всего с начала июля, по данным командования, количество таких целей достигло 201.

28 июля 2026, 18:05 «Крымский рубильник off»: как Крым погружается в гуманитарный кризис Из-за военной операции ВСУ ситуация во временно оккупированном Крыму все больше напоминает 1990 год.

«Крымский рубильник off» действует по Югу на ВОТ: +13 энергоузлов в течение 48 часов 4–5 августа отработано «Птицами СБС». Общий счет за время операции 1 июля – 5 августа составил 201 энергетический узел», – написал Роберт «Мадьяр».

Как утверждают в СБС, среди последних целей оказались газораспределительная станция «Наташино» в оккупированном Крыму, а также подстанции напряжением 750, 330, 150 и 110 кВ в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областях.

По данным украинского командования, эти объекты обеспечивали электроснабжение Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Геническа, Зугрэса, Приморского Посада и других населенных пунктов.

В целом в перечень объектов, о поражении которых сообщили в СБС, вошли подстанции: «Южнодонбасская», «Мирная», «Мелитополь», «Азовсельмаш», «Тимофеевка» и объект на Зуевской ТЕС. Также поражена подстанция в Кадиевке и газораспределительная станция «Наташино» в оккупированном Крыму.

Напомним, 3 августа подразделения Сил беспилотных систем поразили восемь электрических подстанций и две газораспределительные станции на временно оккупированных территориях Донецкой области и Крыма.

Также Силы обороны Украины 4 и 5 августа нанесли удары по пунктам управления, переправам, складам техники и другим объектам армии российской федерации на временно оккупированных территориях.

Кроме этого дроны атаковали очередной склад Wildberries в Тульской области российской федерации.

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