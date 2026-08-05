Армия рф нанесла удар по Николаевщине, ранены гражданские

Российские оккупационные войска в среду, ​​5 августа, нанесли удар по Вознесенской общине Николаевской области. В результате обстрела пострадали мирные жители.

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Среди раненых – 39-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте 31, 50, 64, 66 и 69 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

По информации местных властей, их состояние оценивается как средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в результате российского удара повреждено здание и специальная техника одного из объектов транспортной инфраструктуры.

Напомним, в ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

В результате обстрела в Киеве и области погибли 17 человек, десятки гражданских получили травмы и ранения.

Также сообщалось, что ночью в результате массированной комбинированной атаки на Киевщине зафиксированы попадания в трех районах, где были уничтожены крупные логистические и производственные объекты «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты», Puma, Intertop и ряда других компаний.

В Киевской области 6 августа объявили День траура по жертвам российского ракетного удара. В регионе приспустят флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий.

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