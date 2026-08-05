Генштаб сделал заявление о якобы ударе по Бортнической станции аэрации

Информация о сегодняшнем ночном поражении Бортнической станции аэрации в Киеве не соответствует действительности.

Такое заявление опубликовал в Facebook спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

«Информация о сегодняшнем ночном поражении Бортнической станции аэрации не соответствует действительности. Когда-то все может произойти. От такого мы тоже не застрахованы. Но по состоянию на сейчас – это фейк. Для киевлян, казалось бы, должно было «хватить» и реальных прилетов и их последствий. Задумайтесь, зачем кто-то пушит выдуманные пугалки. Учтите, сделайте выводы», – отметил Лиховой.

5 августа 2026, 16:14 Российская атака на Киев и область: оккупанты уничтожили склады Puma, Intertop и Liqui Moly (обновлено) В результате массированной атаки рф на Киев и область были уничтожены логистические комплексы компаний Puma, Intertop Ukraine и Liqui Moly.

Тем временем Центр противодействия дезинформации также заявил, что сообщения ряда украинских медиа о якобы повреждении Бортнической станции не соответствуют действительности. ЦПД призвал верить только верифицированным медиа и источникам.

«Доверяйте только верифицированным источникам информации и не распространяйте непроверенные данные», – говорится в заявлении Центра.

Как известно, Бортническая станция аэрации – единственные очистные сооружения сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков Киевской области. Здесь проходят очистку все бытовые сточные воды, а также стоки промышленных предприятий.

Напомним, ранее сегодня сооснователь и руководитель центра «Эйдос» Виктор Таран сообщил, что российские войска якобы снова нанесли удар баллистическими ракетами по объекту. В то же время он отметил, что станцию трудно уничтожить физически, но уязвимыми остаются электропитание, насосные станции и системы управления.

Как уже отмечалось, в ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

В частности, ночью в результате российской ракетной атаки на город Киев погиб один человек, более 25 – получили ранения.

Также из-за атаки рф на Украину погибли 6 работников «Сільпо», а количество пострадавших превысило 40 человек.

Кроме того, ночью в результате массированной комбинированной атаки на Киевскую область зафиксированы попадания в трех районах, где были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и Fozzy Food.

6 августа в Киевской области объявили Днем траура по жертвам российского удара.

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