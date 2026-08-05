Задержан агент рф, наводивший баллистику по Киеву

Специалисты Службы безопасности задержали еще одного корректировщика ФСБ рф, наводившего баллистические удары оккупантов по Киеву.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Телеграм-канале.

Им оказался завербованный спецслужбами рф местный строитель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.

19 марта 2026, 17:38 От суток до 3 лет: как быстро находят корректировщиков и исполнителей кровавых терактов рф Как быстро находят корректировщики и исполнители кровавых терактов россии – на инфографике Слово и дело.

Рецидивист выполнял задачи врага по наведению российской баллистики и ударных дронов по логистическим центрам и складам в столичном регионе. Кроме этого он отслеживал места дислокации Сил обороны, в частности расположение блокпостов и пунктов базирования украинских беспилотных систем.

«Чтобы выявить потенциальные «цели», он обходил местность с активированной функцией GPS-навигации на смартфоне, с помощью которой оккупанты контролировали все маршруты разведвылазок фигуранта. Также снимал их на фото и видео и отмечал координаты на гугл-карте», – говорится в сообщении СБУ.

Одновременно злоумышленник фиксировал последствия предыдущих ударов по Киеву.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника «по горячим следам» в квартире его знакомых, когда он вернулся после еще одной разведвылазки. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Агенту рф сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, также контрразведка СБУ задержала в Одессе агента российской военной разведки (ГРУ), корректировавшего ракетно-дроновые удары рф по Силам обороны и военным объектам города.

А накануне СБУ задержала двух корректировщиков российских обстрелов Запорожья.

Также стали известны подробности покушения на командира «Хартии» Игоря Оболенского.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.