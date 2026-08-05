Задержан агент рф, наводивший баллистику по Киеву

Национальная безопасность
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Сотрудники службы безопасности Украины схватили еще одного агента ФСБ рф, корректировавшего атаки россиян по столице. Ему грозит пожизненное заключение.
Служба безопасности Украины

Специалисты Службы безопасности задержали еще одного корректировщика ФСБ рф, наводившего баллистические удары оккупантов по Киеву.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Телеграм-канале.

Им оказался завербованный спецслужбами рф местный строитель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.

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Рецидивист выполнял задачи врага по наведению российской баллистики и ударных дронов по логистическим центрам и складам в столичном регионе. Кроме этого он отслеживал места дислокации Сил обороны, в частности расположение блокпостов и пунктов базирования украинских беспилотных систем.

«Чтобы выявить потенциальные «цели», он обходил местность с активированной функцией GPS-навигации на смартфоне, с помощью которой оккупанты контролировали все маршруты разведвылазок фигуранта. Также снимал их на фото и видео и отмечал координаты на гугл-карте», – говорится в сообщении СБУ.

Одновременно злоумышленник фиксировал последствия предыдущих ударов по Киеву.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника «по горячим следам» в квартире его знакомых, когда он вернулся после еще одной разведвылазки. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Агенту рф сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, также контрразведка СБУ задержала в Одессе агента российской военной разведки (ГРУ), корректировавшего ракетно-дроновые удары рф по Силам обороны и военным объектам города.

А накануне СБУ задержала двух корректировщиков российских обстрелов Запорожья.

Также стали известны подробности покушения на командира «Хартии» Игоря Оболенского.

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