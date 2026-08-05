В МИД заявили, что слова Залужного по поводу членства в НАТО были вырваны из контекста

Высказывания посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о перспективах членства страны в НАТО были вырваны из контекста и неправильно трактованы.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, его цитирует LB.ua.

19 февраля 2026, 16:42 Как изменилось количество военнослужащих в странах НАТО за 12 лет Общее количество вооруженных сил стран НАТО составляет 3,4 млн военнослужащих. Больше всего нарастили свои армии с 2014 года Польша, Литва и Латвия. На инфографике – как изменилось количество военных во всех странах Альянса.

По его словам, в полном заявлении Залужного речь шла прежде всего об Объединенных экспедиционных силах (JEF), а не о Североатлантическом альянсе.

«Слова посла о перспективах членства Украины в НАТО были выхвачены из контекста и получили резонанс, хотя в полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО. Это логично, потому что Британия является рамочным государством и лидером JEF», – сказал Тихий.

Он добавил, что вопрос евроатлантической интеграции входит в компетенцию Миссии Украины при НАТО, а официальная позиция Киева остается неизменной.

«Курс Украины на вступление в Североатлантический альянс остается неизменным. На сегодняшний день нет другой действенной системы коллективной безопасности, кроме существующей на основе Вашингтонского договора», – резюмировал спикер.

Напомним, накануне Залужного попросили прокомментировать участие страны в коалиции JEF. В своем ответе он подчеркнул, что не считает перспективным движение Украины к членству в НАТО в нынешнем формате.

Ранее сообщалось, что, учитывая невзможность вступления Украины в НАТО в данный момент, в Европе предложили создать Европейский оборонный союз. Он должен объединить оборонные возможности Украины, Великобритании и Норвегии с потенциалом стран ЕС.

СМИ также сообщали, что процесс вступления Украины в НАТО тормозят США и еще три страны Европы.

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