На Одесчине возросло количество пострадавших в результате атаки рф на гражданскую инфраструктуру

Количество пострадавших в результате российской атаки по гражданскому предприятию в Одесской области возросло до 13 человек.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер.

По обновленным данным, десять раненых госпитализировали, еще двоим пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

«Ликвидация последствий продолжается», – добавил руководитель ОВА.

Напомним, днем 5 августа российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погиб один человек, также сообщалось о восьмерых раненых.

В ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

Основной удар пришелся на Киевскую область. В частности, в результате массированной атаки были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и ряда других предприятий.

В Киевской области 6 августа объявили День траура по жертвам российского ракетного удара. В регионе приспустят флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий.

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