Советник Зеленского призвал не оставаться в магазинах «Эпицентр» во время воздушной тревоги

Политика
Читати українською
Советник Зеленского Сергей Бескрестнов призвал украинцев не оставаться в магазинах сети Эпицентр во время объявления воздушной тревоги.
Фото: babel.ua

Советник президента Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов призвал украинцев не оставаться в магазинах сети «Эпицентр» во время объявления воздушной тревоги.

Заявление было опубликовано в его Telegram-канале.

Удары рф по торговым центрам Украины: 10 уничтоженных «Эпицентров», «Ретровиль», «Амстор» и другие атакованные ТЦС начала полномасштабной войны россия как минимум 17 раз атаковала объекты сети «Эпицентр» и нанесла десятки ударов по другим торговым центрам Украины. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«Хочу сказать, что каждая трагедия когда-то бывает в первый раз. И не нужно во время воздушных тревог сейчас оставаться в магазинах «Эпицентр». Если вы хотите добра себе, своей семье, пожалуйста, у вас есть несколько минут для того, чтобы покинуть помещение магазина», – сказал «Флеш».

Он добавил, что предупреждение касается, прежде всего, угрозы баллистических ударов и атак реактивных беспилотников.

Напомним, в ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

В результате обстрела в Киеве и области погибли 17 человек, десятки гражданских получили травмы и ранения.

Также сообщалось, что в результате массированной атаки на Киевщине были уничтожены крупные логистические и производственные объекты «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты», Puma, Intertop и ряда других компаний.

В Киевской области 6 августа объявили День траура по жертвам российского ракетного удара. В регионе приспустят флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Вторжение России Обстрел Война в Украине Баллистическая ракета Эпицентр
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На Одесчине возросло количество пострадавших в результате атаки рф на гражданскую инфраструктуру
авторская колонкаЗеленский несет потери. Колонка Леонида Швеца
Советник Зеленского призвал не оставаться в магазинах «Эпицентр» во время воздушной тревоги
Бойцы СБС поразили еще 13 энергообъектов россиян на временно оккупированных территориях
Армия рф нанесла удар по Николаевщине, ранены гражданские
Генштаб сделал заявление о якобы ударе по Бортнической станции аэрации
Верховный суд рассмотрит жалобу на заключение экс-главы ГФС Насирова
В МИД заявили, что слова Залужного по поводу членства в НАТО были вырваны из контекста
инфографикаСколько картофеля выращивали в Украине до и во время большой войны
Стефанишина прокомментировала подозрение от НАБУ и САП
Больше новостей