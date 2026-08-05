Советник Зеленского призвал не оставаться в магазинах «Эпицентр» во время воздушной тревоги

Советник президента Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов призвал украинцев не оставаться в магазинах сети «Эпицентр» во время объявления воздушной тревоги.

Заявление было опубликовано в его Telegram-канале.

29 июля 2026, 14:17 Удары рф по торговым центрам Украины: 10 уничтоженных «Эпицентров», «Ретровиль», «Амстор» и другие атакованные ТЦ С начала полномасштабной войны россия как минимум 17 раз атаковала объекты сети «Эпицентр» и нанесла десятки ударов по другим торговым центрам Украины. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«Хочу сказать, что каждая трагедия когда-то бывает в первый раз. И не нужно во время воздушных тревог сейчас оставаться в магазинах «Эпицентр». Если вы хотите добра себе, своей семье, пожалуйста, у вас есть несколько минут для того, чтобы покинуть помещение магазина», – сказал «Флеш».

Он добавил, что предупреждение касается, прежде всего, угрозы баллистических ударов и атак реактивных беспилотников.

Напомним, в ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

В результате обстрела в Киеве и области погибли 17 человек, десятки гражданских получили травмы и ранения.

Также сообщалось, что в результате массированной атаки на Киевщине были уничтожены крупные логистические и производственные объекты «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты», Puma, Intertop и ряда других компаний.

В Киевской области 6 августа объявили День траура по жертвам российского ракетного удара. В регионе приспустят флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий.

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