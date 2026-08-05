Поставки ракет для ПВО Украине сократились в три раза – Зеленский

В этом году поставки Украине ракет для ПВО от партнеров сократились в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в среду, 5 августа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки антибаллистики от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось в три раза, если сравнивать с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года», – отметил он.

4 августа 2026, 14:48 Экспорт оружия: сколько ракет, самолетов и танков продала Украина за годы независимости Больше всего оружия Украина продала во время президентства Кучмы и Януковича. Сколько танков, самолетов, ракет и другого оружия экспортировала Украина за годы независимости – на инфографике «Слово и дело».

В то же время президент утверждает, что ракеты у партнеров есть. Однако, чтобы Украина их получила, необходимы политические решения относительно поставок и ускорения производственных процессов, в частности локализации в Украине.

«Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни», – объяснил Зеленский.

Кроме этого он отметил, что по результатам совещания с военными, главой Министерства обороны, командами Службы безопасности Украины, ГУР и Офиса был определен порядок дополнительных шагов для защиты объектов инфраструктуры в Украине и обеспечения военных на фронте необходимым.

В свою очередь премьер-министр Украины Сергей Корецкий, по информации президента, в ближайшее время предложит меры в поддержку предпринимательской и логистической активности в Украине.

Также президент и военные определили приоритеты на август для дальнобойных санкций против россии.

«Цена затягивания войны для агрессора будет увеличиваться. Важно, чтобы санкции от партнеров против рф усиливали наше дальнобойное влияние. Будем говорить об этом с ключевыми государствами. Есть вещи, которые стоит реализовать дополнительно», – добавил президент.

Ранее стало известно, что Европейский Союз перечислит Украине еще 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов после массированного удара по Киеву и области.

Также мы сообщали, что шведское правительство выделит в 2026 году более 628 тысяч евро помощи Украине из фонда Swecare.

Тем временем Израиль не разрешил США передать Украине «Железный купол».

А в США заявили, что продолжат переговоры с Украиной о возможности производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на скептические заявления президента Дональда Трампа относительно такой сделки.

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