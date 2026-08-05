За три месяца свыше тысячи судов прошли Ормузским проливом в сопровождении войск США

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Американские военные за последние три месяца способствовали проходу через Ормузский пролив более тысячи судов на фоне блокады, объявленной Ираном.
Фото: US Navy

Американские военные в рамках операции по разблокированию судоходства на Ближнем Востоке на протяжении последних трех месяцев способствовали проходу Ормузским проливом более одной тысячи судов.

Об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает на странице в соцсети Х.

Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливеЧто известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

Заявление CENTCOM прозвучало на фоне обострения напряженности вокруг Ормузского пролива, а также ряда конкурирующих претензий Вашингтона и Тегерана относительно судоходства по этому водному пути.

«В течение последних трех месяцев Вооруженные силы США помогли более чем тысяче торговых судов успешно пройти Ормузским проливом, несмотря на агрессивные действия со стороны Ирана», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Южный путь через Ормузский пролив вблизи побережья Омана остается свободным и открытым для всех коммерческих судов, стремящихся пройти по этому маршруту международной торговли.

В CENTCOM уточнили, что соответствующие транзиты «продолжаются и сегодня».

В то же время, отдельно командование сообщило, что ВМС США с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 44 связанных с Тегераном торговых судна, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

Напомним, в конце мая стало известно, что Военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских судов для прохода через Ормузский пролив. Впоследствии СМИ написали, что США тайно помогли 70 судам пройти Ормузский пролив.

Также недавно президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят быстро и стороны обсуждают возобновление полноценного судоходства в Ормузском проливе уже 4 августа.

Однако в Иране опровергли информацию о переговорах с США. А перед этим Тегеран отказался поддержать предложенный Оманом план совместного регионального управления судоходством в Ормузском проливе.

При этом, как известно, администрация Трампа требовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.

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