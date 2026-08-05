Войска рф нанесли удар по трем районам Киевщины, есть жертва и более 20 пострадавших

Общество
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В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области баллистическими ракетами и дронами. В результате вражеской атаки погиб человек и пострадал еще 21 мирный житель.
Иллюстративное фотоspravzhne.media

В ночь на 5 августа в результате массированной комбинированной атаки на Киевскую область зафиксированы попадания в трех районах. В результате вражеской атаки погиб человек и пострадал еще по меньшей мере 21 мирный житель.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

Как отметил руководитель администрации Тимур Ткаченко, россияне атаковали область баллистическими ракетами и ударными дронами.

«По состоянию на сейчас последствия вражеской атаки фиксируются в Бучанском, Броварском и Фастовском районах области», – написал он.

Согласно его словам, в Бучанском и Фастовском районах также повреждены складские здания, а в Броварском районе повреждены также еще и производственные помещения.

Уже около 04:00 стало известно, что в Бучанском районе в результате ночной атаки погиб человек. Также, по данным местных властей, в области пострадал 21 мирный житель.

«В Броварском районе ранения получили 13 человек, в Фастовском – 3, еще 5 человек пострадали в Бучанском районе. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении ОВА.

Как известно, в ночь на 5 августа в результате российской ракетной атаки на Киев погиб один человек, еще по меньшей мере 12 мирных жителей получили ранения.

Напомним, оккупационная армия россии во вторник вечером, 4 августа, атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара пострадала женщина.

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