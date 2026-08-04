Войска рф ударили дронами по Киевской области: детали атаки

Оккупационная армия россии во вторник, 4 августа, атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара пострадала женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Под ударом оказался Броварской район. По информации ОВА, пострадавшая получила травмы и находится под наблюдением медиков. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура. В частности, поврежден частный жилой дом и складское помещение.

«Воздушная опасность продолжается. Просим не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах. Берегите себя и своих близких», – добавили в КОВА.

Напомним, сегодня российские оккупационные войска нанесли удар FPV-дроном по Дружковке Донецкой области. В результате атаки погибли два человека.

Также сообщалось, что российская федерация нанесла ракетный удар по пригороду Одессы, вблизи рынка. Есть разрушения и пострадавшие.

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