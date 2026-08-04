Россияне атаковали Дружковку на Донетчине, есть погибшие

Российские оккупационные войска нанесли удар FPV-дроном по Дружковке Донецкой области. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Донецкую областную прокуратуру.

Удар был нанесен по гражданскому сектору города. Мужчины в возрасте 55 и 68 лет получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

В этот же день под российским огнем оказался и поселок Беленькое Краматорского района. Оккупанты обстреляли населенный пункт из реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате атаки ранения получили четверо мирных жителей.

По этим фактам правоохранители начали досудебные расследования по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса.

Напомним, оккупанты 4 августа нанесли удар по Краматорску, сбросив на город две управляемые авиабомбы. В результате обстрела был поврежден многоэтажный жилой дом, пострадали гражданские.

Также сообщалось, что российская федерация нанесла ракетный удар по пригороду Одессы, вблизи рынка. Есть разрушения и пострадавшие.

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