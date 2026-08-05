В Киеве в результате российского удара погиб человек, более 10 раненых

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В результате российской ракетной атаки на Киев в ночь на 5 августа погиб по меньшей мере один человек, еще 12 гражданских получили ранения.
Иллюстративное фотоt.me/gunpKyiv

В ночь на 5 августа в результате российской ракетной атаки на Киев погиб один человек, еще по меньшей мере 12 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщают мэр города Виталий Кличко и пресс-служба КГВА.

Последствия большой войны для Киева: пострадавшие и масштабы разрушенийБолее 200 погибших и почти 2700 разрушенных многоэтажек. На инфографике – последствия полномасштабной войны для Киева.

«Троих пострадавших в результате атаки врага госпитализировали медики. Один из них в тяжелом состоянии», – написал сначала городской голова.

Как отмечается, по состоянию на 02:10 последствия атаки фиксируются по меньшей мере на семи локациях в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах столицы.

По данным местных властей, в результате вражеской атаки погибла женщина, а еще по меньшей мере 12 человек получили ранения.

В частности, по словам Кличко, на одном из мест российского удара в результате повторных взрывов был поврежден автомобиль скорой помощи – водитель получил ранение.

«Повреждена жилая инфраструктура. Возникли пожары складских помещений на значительной площади. Кроме того, продолжается поиск людей под завалами в Голосеевском районе», – говорится в сообщении КГВА.

Помимо этого, продолжаются работы на месте утечки аммиака в Голосеевском районе. По предварительным данным, в результате атаки была повреждена емкость, в которой находилось около 300 литров вещества.

Уточняется, что спасатели уже локализовали утечку, поэтому угрозы для населения нет.

Как известно, в ночь на 5 августа в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне угрозы применения баллистических ракет. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары.

Напомним, в ночь на 1 августа в результате атаки на Киев повреждения получили жилые дома и склады, тогда погибли девять человек и еще 33 пострадали.

Также во время массированной российской баллистической атаки на Киев в ту же ночь получило повреждения здание посольства Литвы. В ответ Министерство иностранных дел Литвы решило вызвать представителя россии в Вильнюсе.

Кроме этого, прошлой ночью российские оккупационные войска атаковали управляемыми авиабомбами один из районов города Сумы, в результате чего один человек погиб, а также сообщалось о раненых.

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