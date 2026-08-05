Одна из стран ЕС ужесточает требования предоставления временной защиты для украинских мужчин

Военнообязанные украинцы, прибывшие в Чехию, но не выполнившие воинскую обязанность, больше не будут иметь права на получение временной защиты.

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Чешской Республики.

23 апреля 2026, 19:03 Сколько украинских мужчин в Европе имеют статус временной защиты В 27 странах ЕС проживает около 1,04 млн украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Данные по странам – на инфографике.

Во вторник, 4 августа, ведомство опубликовало новое решение Совета ЕС, которое регулирует условия предоставления временной защиты и продлевает ее действие. Соответствующее решение продлевает временную защиту для лиц, спасающихся от войны в Украине, до марта 2028 года, а также корректирует условия ее предоставления.

«Новоприбывшие украинские мужчины призывного возраста, не прошедшие военную службу, больше не будут иметь права на временную защиту. Сегодня было опубликовано новое решение Совета ЕС, регулирующее условия предоставления временной защиты и продлевающее ее», – говорится в сообщении.

Согласно документу, для заявлений, поданных с 5 августа, временная защита не будет предоставляться повторно лицам, которые не докажут выполнение своих воинских обязанностей в Украине.

«Это решение ограничит количество новоприбывших на десятки процентов. Впоследствии это также уменьшит нагрузку на наши возможности и разгрузит чешскую систему здравоохранения и социального обеспечения», – заявил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар.

Как отмечается, заявители должны будут доказать выполнение своих воинских обязанностей через приложение «Резерв+», чтобы получить временную защиту. Соответствующее требование распространяется на первичное и повторное оформление временной защиты, а также на ее получение с целью воссоединения семьи.

В то же время, уточняется, что эта норма не будет касаться украинцев, которые уже имеют действующую временную защиту в Чехии и непрерывно сохраняли этот статус после вступления решения в силу.

При этом временная защита также продлевается на один год, до конца марта 2028 года.

Сообщается, что в Чехии ее продление будет осуществляться путем онлайн-регистрации и последующего личного визита в отделение МВД с целью вклеивания новой визовой наклейки.

Напомним, ранее страны Европейского Союза согласовали продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. В то же время отныне ее будут предоставлять только тем, кто «выполняет свои военные обязательства в Украине».

Также сообщалось, что Киев и Берлин создали совместную рабочую группу для поиска механизмов возвращения украинцев мобилизационного возраста, нелегально покинувших родину.

В то же время, Дания отменила возможность получения временной защиты для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащих военной службе. Похожую инициативу уже одобрили в Эстонии и Польше.

На этом фоне глава правительства Венгрии Петер Мадьяр выступил против соответствующей инициативы Еврокомиссии, заявив об отказе ограничивать временную защиту для мужчин из Украины.

Также впоследствии стало известно, что Совет Европейского Союза официально продлил действие режима временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года и согласовала новые требования.

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