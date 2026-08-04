В плен в Украине попали иностранцы из более чем 50 стран – омбудсман

В плену в Украине оказались граждане уже 51 страны, воевавшие на стороне российской оккупационной армии. Страна-агрессор все активнее вербует иностранцев для войны против Украины.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на странице в Telegram.

27 июля 2026, 14:13 Какие страны Африки поддерживают россию, а какие осуждают агрессию против Украины На африканском континенте много пророссийских стран, однако ряд государств стабильно поддерживает Украину в ООН и даже помогает в обороне. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, соответствующее заявление Лубинец сделал во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, а особой стала тема участия иностранцев в войне на стороне россии.

«Иностранцы из 51 страны попали в плен в Украине, воюя в составе армии российских оккупантов. Именно поэтому важно честно и открыто говорить с миром о том, что участие в войне на стороне россии имеет реальные правовые последствия», – заявил омбудсмен.

Кроме того, подчеркнул он, в настоящее время тысячи украинских гражданских и военнопленных до сих пор находятся в российском плену. По словам Лубинца, каждое преступление россии должно быть должным образом задокументировано, а виновные – привлечены к ответственности.

Омбудсмен также акцентировал внимание на ряде других ключевых гуманитарных вопросов. В частности, по его словам, уже подтверждено 20 610 случаев депортации и принудительного перемещения украинских детей. Сообщается, что в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 2 425 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что рф привлекает сеть посредников, которые под видом легального трудоустройства в гражданских сферах вербуют граждан стран Африки для участия в боевых действиях против Украины.

Кроме того, страна-агрессор масштабирует кампанию по привлечению иностранных граждан, в частности мигрантов, в ряды вооруженных сил рф. По данным ГУР, до конца 2026 года российское командование рассчитывает пополнить свои войска ориентировочно 20 тысячами таких наемников.

Также в Перу расследуют схему вербовки местных жителей в российскую армию. По словам родственников пропавших мужчин, им обещали работу в россии, однако после прибытия они оказывались на фронте в Украине.

Как известно, в российской армии воюет более 1700 граждан африканских стран. В то же время ряд стран выступил против обманного привлечения своих граждан в армию рф под видом обычных предложений работы – в том числе Кения и ЮАР.

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