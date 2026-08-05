Индийское судно затонуло у берегов Йемена после попадания неизвестного снаряда

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Индийское судно MSV Faize Noore Oliya было поражено снарядом в Красном море вблизи йеменских вод, в результате чего опрокинулось и впоследствии затонуло. Экипаж судна удалось спасти.
Иллюстративное фотоfocus.ua

Индийское судно MSV Faize Noore Oliya было поражено неизвестным снарядом в Красном море у берегов Йемена, в результате чего перевернулось и затонуло. Всех членов экипажа удалось спасти.

Об этом министр судоходства Индии Сарбананда Соновал написал на странице в соцсети Х.

Второй Ормуз: как Иран и хуситы пытаются заблокировать Баб-эль-Мандебский проливХуситы при поддержке Ирана угрожают закрыть Красное море. «Слово и дело» показывает на инфографике хронологию эскалации конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе в 2026 году.

Как отмечается, неподалеку от территориальных вод Йемена индийское судно MSV Faize Noore Oliya атаковали снарядом, после чего оно ушло под воду. При этом чиновник не уточнил, кто именно и каким боеприпасом поразил судно.

«Индия решительно осуждает это неспровоцированное нападение на беззащитное механизированное парусное судно», – заявил индийский министр.

Согласно его словам, все 14 членов экипажа, 13 из которых – граждане Индии, были спасены и находятся в безопасности. Уточняется, что береговая охрана Йемена эвакуировала моряков и доставила их в порт Моха.

«Я поручил генеральному директору Морской администрации принять незамедлительные меры в координации со всеми ведомствами для обеспечения абсолютной безопасности индийских моряков в регионе и оказания необходимой помощи спасенному экипажу», – добавил Соновал.

Напомним, в июне йеменские хуситы, являющиеся прокси-силами Ирана в регионе, пообещали блокировать израильские суда в Красном море.

Уже в июле йеменские хуситы заявили о запуске ракет и дронов по судам Encelia и Layla за нарушение морской блокады Саудовской Аравии, о начале которой боевики объявили 20 июля.

Эти атаки стали первыми ударами по нефтяным танкерам в Красном море, на фоне блокирования судоходства через Ормузский пролив.

Как известно, через Баб-эль-Мандебский пролив проходит до 12% мировой нефти. Также он лежит на пути к Суэцкому каналу – одному из важнейших транспортных коридоров планеты.

Также «Слово и дело» рассказывало, как Иран и хуситы пытаются заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив.

При этом в 2023–2024 годах хуситы уже пытались заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив и массово атаковали грузовые корабли в Красном море. Это привело к масштабным бомбардировкам Йемена со стороны США и Великобритании, которые, впрочем, не уничтожили хуситов окончательно. Подробнее об этих событиях – в нашей инфографике.

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