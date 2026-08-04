В Запорожье вводят новую систему оповещения о возможных ударах рф

Общество
Читати українською
В городе Запорожье начали вводить новый механизм оповещения населения об угрозе российских ударов по инфраструктуре.
Фото: УНІАН

В Запорожье начали вводить новый механизм оповещения населения об угрозе российских ударов по городской инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Теперь в случае повышенной опасности на отдельных локациях через громкоговорители будут призыват к немедленной эвакуации людей.

Новый формат уже протестировали, чтобы проверить скорость оповещения и эффективность работы системы.

«Жизнь и здоровье – это приоритет. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, учитывайте оповещения относительно УАБов, следуйте рекомендациям правоохранителей по вопросам безопасности», – говорится в заявлении.

Напомним, что Запорожье постоянно находится под российскими атаками. Так, накануне российские военные атаковали дроном автозаправочную станцию ​​в Запорожье, в результате чего пострадали не менее трех человек.

Также сообщалось, что россияне ударили авиабомбой по жилому сектору Запорожья, есть погибшие и пострадавшие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Запорожье Вторжение России Воздушная тревога Война в Украине Баллистическая ракета
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

По Киеву ударили баллистикой: первые подробности о последствиях атаки
Индийское судно затонуло у берегов Йемена после попадания неизвестного снаряда
В плен в Украине попали иностранцы из более чем 50 стран – омбудсман
итогиНовые удары по складам Wildberries и оглашение чрезвычайного уровня пожарной опасности в Украине. Главное за день
Войска рф ударили дронами по Киевской области: детали атаки
Зеленский рассказал, скольких окупантов уничтожили Силы обороны в июле
В Запорожье вводят новую систему оповещения о возможных ударах рф
Россияне атаковали Дружковку на Донетчине, есть погибшие
Кризис в Сеуте: в МВД Испании рассказали, скольких нелегалов уже вернули в Марокко
СБУ во время 40-дневной операции поразила более 100 стратегических объектов россии
Больше новостей