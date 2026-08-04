В Запорожье вводят новую систему оповещения о возможных ударах рф

В Запорожье начали вводить новый механизм оповещения населения об угрозе российских ударов по городской инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Теперь в случае повышенной опасности на отдельных локациях через громкоговорители будут призыват к немедленной эвакуации людей.

Новый формат уже протестировали, чтобы проверить скорость оповещения и эффективность работы системы.

«Жизнь и здоровье – это приоритет. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, учитывайте оповещения относительно УАБов, следуйте рекомендациям правоохранителей по вопросам безопасности», – говорится в заявлении.

Напомним, что Запорожье постоянно находится под российскими атаками. Так, накануне российские военные атаковали дроном автозаправочную станцию ​​в Запорожье, в результате чего пострадали не менее трех человек.

Также сообщалось, что россияне ударили авиабомбой по жилому сектору Запорожья, есть погибшие и пострадавшие.

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