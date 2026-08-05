По Киеву ударили баллистикой: первые подробности о последствиях атаки (дополнено)

В ночь на 5 августа в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне угрозы применения баллистических ракет. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары. В частности, под завалами одного из частных домов в Голосеевском районе могут находиться люди.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и мэр города Виталий Кличко.

29 мая 2026, 19:52 Последствия большой войны для Киева: пострадавшие и масштабы разрушений Более 200 погибших и почти 2700 разрушенных многоэтажек. На инфографике – последствия полномасштабной войны для Киева.

Как известно, около полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили, что фиксируются пуски баллистики на Киев, а уже в 00:22 в Киеве прозвучала первая серия взрывов.

В 00:30 городской голова написал, что в столице работают силы ПВО, а Киев и область находятся под атакой баллистики.

«В Оболонском районе попадание на территорию нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место... Также в Оболонском районе, по предварительной информации, попадание в офисное здание. Вызов медиков в Святошинский район столицы», – заявил мэр.

Согласно словам Кличко, в Оболонском районе в результате вероятного попадания ракеты вспыхнул пожар в 20-этажном жилом доме. Также он заявил о пожаре еще в одном жилом доме.

При этом, как отмечается, на Оболони в результате российского удара возникли возгорания и в складских помещениях по двум адресам. В Деснянском районе столицы также зафиксировано возгорание в складском помещении, тогда как обломки ракеты упали возле жилого дома.

Впоследствии городской голова написал о крупном пожаре в пригороде столицы, в Киево-Святошинском районе, где горят нежилые помещения.

В 01:30 Кличко сообщил, что в результате российского удара в Голосеевском районе произошло разрушение в частном жилом доме, под завалами которого ищут людей.

«Также в Голосеевском районе в результате попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака. Экстренные службы направляются на места», – добавил городской голова.

В то же время, по предварительной информации мониторинговых каналов, в Киевской области произошло попадание по одному из строительных гипермаркетов, где вспыхнул пожар.

Как известно, в ночь на 1 августа в результате атаки на Киев повреждения получили жилые дома и склады, тогда погибли девять человек и еще 33 пострадали.

Также во время массированной российской баллистической атаки на Киев в ночь на 1 августа получило повреждения здание посольства Литвы. В ответ Министерство иностранных дел Литвы решило вызвать представителя россии в Вильнюсе.

Напомним, прошлой ночью российские оккупационные войска атаковали управляемыми авиабомбами один из районов города Сумы, в результате чего один человек погиб, а также сообщалось о раненых.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.