По Киеву ударили баллистикой: первые подробности о последствиях атаки (дополнено)

В ночь на 5 августа в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне угрозы применения баллистических ракет. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары. В частности, под завалами одного из частных домов в Голосеевском районе могут находиться люди.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и мэр города Виталий Кличко.
Как известно, около полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили, что фиксируются пуски баллистики на Киев, а уже в 00:22 в Киеве прозвучала первая серия взрывов.
В 00:30 городской голова написал, что в столице работают силы ПВО, а Киев и область находятся под атакой баллистики.
«В Оболонском районе попадание на территорию нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место... Также в Оболонском районе, по предварительной информации, попадание в офисное здание. Вызов медиков в Святошинский район столицы», – заявил мэр.
Согласно словам Кличко, в Оболонском районе в результате вероятного попадания ракеты вспыхнул пожар в 20-этажном жилом доме. Также он заявил о пожаре еще в одном жилом доме.
При этом, как отмечается, на Оболони в результате российского удара возникли возгорания и в складских помещениях по двум адресам. В Деснянском районе столицы также зафиксировано возгорание в складском помещении, тогда как обломки ракеты упали возле жилого дома.
Впоследствии городской голова написал о крупном пожаре в пригороде столицы, в Киево-Святошинском районе, где горят нежилые помещения.
В 01:30 Кличко сообщил, что в результате российского удара в Голосеевском районе произошло разрушение в частном жилом доме, под завалами которого ищут людей.
«Также в Голосеевском районе в результате попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака. Экстренные службы направляются на места», – добавил городской голова.
В то же время, по предварительной информации мониторинговых каналов, в Киевской области произошло попадание по одному из строительных гипермаркетов, где вспыхнул пожар.
Как известно, в ночь на 1 августа в результате атаки на Киев повреждения получили жилые дома и склады, тогда погибли девять человек и еще 33 пострадали.
Также во время массированной российской баллистической атаки на Киев в ночь на 1 августа получило повреждения здание посольства Литвы. В ответ Министерство иностранных дел Литвы решило вызвать представителя россии в Вильнюсе.
Напомним, прошлой ночью российские оккупационные войска атаковали управляемыми авиабомбами один из районов города Сумы, в результате чего один человек погиб, а также сообщалось о раненых.
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