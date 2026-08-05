В Киеве вдвое возросло количество пострадавших в результате ночного ракетного удара

Общество
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Число пострадавших в результате массированной ракетно-дроновой атаки возросло до 24 гражданских. Пожары и разрушения произошли в четырех районах столицы.
фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по Киеву сегодня ночью, 5 августа, возросло до 24 человек. Также известно об одной погибшей женщине.

Об этом сообщают столичный мэр Виталий Кличко и пресс-служба ГСЧС.

Согласно словам городского головы, по состоянию на 06:05 количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло уже до 24 гражданских.

«15 раненых медики госпитализировали. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии», – говорится в заявлении Кличко.

При этом в ГСЧС заявили лишь о 15 пострадавших, подчеркнув, что пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах были локализованы. В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрела.

Как известно, в ночь на 5 августа в результате российской ракетной атаки на Киев погиб один человек. Ранее сообщалось, что еще по меньшей мере 12 мирных жителей получили ранения.

Также в ночь на 5 августа в результате массированной комбинированной атаки на Киевскую область зафиксированы попадания в трех районах. В результате вражеской атаки погиб человек и пострадал еще по меньшей мере 21 мирный житель.

Напомним, оккупационная армия россии во вторник вечером, 4 августа, атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара пострадала женщина.

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