США продолжают переговоры с Украиной о производстве Patriot, несмотря на сомнения Трампа – СМИ

США продолжают переговоры с Украиной относительно возможности производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на скептические заявления президента Дональда Трампа относительно такой сделки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, осведомленных о ходе переговоров.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

Как отмечается, одним из вариантов является производство отдельных компонентов Patriot в Украине с последующей окончательной сборкой в Европе, в частности в Германии. Также рассматривается возможность присоединения Украины к уже действующей американо-европейской программе производства ракет-перехватчиков Patriot или создание более дешевой версии ракеты PAC-3.

Как известно, Киев настаивает на получении большего количества ракет PAC-3 – новейшей версии для систем Patriot, которая является одной из немногих способных сбивать российские баллистические ракеты.

В прошлом месяце во время встречи с Зеленским в Турции Трамп заявлял, что США могут предоставить Украине лицензию на производство PAC-3. Однако впоследствии он изменил риторику, заявив, что Вашингтон должен быть «очень осторожным» относительно передачи возможности производства таких ракет.

По информации издания, переговоры не были остановлены. Продвижением договоренностей занимается посол США при НАТО Мэтью Уитакер, который в прошлом месяце посещал Киев и обсуждал с украинскими чиновниками и представителями оборонной промышленности возможные варианты сотрудничества.

В то же время даже в случае достижения соглашения Украина не получит новые ракеты Patriot в ближайшее время. По оценкам источников, производство может начаться только через год или больше, поэтому Киев продолжает призывать союзников передавать собственные запасы перехватчиков.

Одним из возможных долгосрочных вариантов является участие Украины в производстве новой более дешевой ракеты Patriot PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), которую разрабатывает компания Lockheed Martin. В то же время американские должностные лица отмечают, что запуск новых производственных линий для вооружений является сложным процессом и обычно занимает от трех до семи лет после заключения лицензионного соглашения.

Напомним, на июльском саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил о готовности США предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.

Позже в СМИ появилась информация о начале процедуры предоставления соответствующих лицензий. Также конгрессмен Майкл Маккоул подтвердил заинтересованность ведущих оборонных компаний США, в частности Lockheed Martin, в локализации такого производства.

Однако в новом интервью для Financial Times Дональд Трамп выразил неуверенность в том, что США в итоге предоставят Украине лицензию на производство ракет. Он отметил, что администрация только рассматривает этот вопрос, взвешивая риски передачи передовых военных технологий.

По данным СМИ, во время переговоров в Белом доме Владимир Зеленский обращался к Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет-перехватчиков для Patriot, однако американский лидер ответил отказом.

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