Бывшие высокопоставленные чиновники Великобритании, Франции, Германии и россии провели встречу, во время которой обсудили возможные условия для начала мирных переговоров по завершению войны рф против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

6 июля 2026, 00:41 Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорам Россия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

Как отмечается, встреча состоялась в прошлом месяце по инициативе швейцарского Центра гуманитарного диалога (Centre for Humanitarian Dialogue), который занимается неформальным посредничеством в конфликтах.

В переговорах приняли участие бывший советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тим Барроу, экс-госсекретарь МИД Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя бывшего представителя Кремля, который присутствовал на встрече, не раскрывается.

В Центре гуманитарного диалога заявили, что поддерживают инициативы, которые могут помочь урегулировать конфликты и уменьшить человеческие страдания, однако такие контакты обычно проводятся непублично и без официального мандата правительств.

Bloomberg отмечает, что Великобритания, Франция и Германия вместе с Украиной ранее работали над возможностью установления прямого контакта с Кремлем для поиска путей завершения войны. В то же время неизвестно, была ли эта встреча частью официальных усилий стран формата E3.

По информации издания, пока неизвестно, готов ли российский диктатор владимир путин к диалогу с европейскими странами.

Напомним, в июле также сообщалось, что бывшие высокопоставленные чиновники Германии и россии провели тайную встречу в Баку для обсуждения путей прекращения войны рф против Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов высказал мнение, что российская федерация в определенный момент будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной по завершению войны. Шанс на завершение активной фазы противостояния в 2026 году существует.

А СМИ со ссылкой на трех высокопоставленных собеседников, близких к Кремлю, заявляли, что путин отверг призывы к миру и готовит эскалацию в ближайшие месяцы.

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