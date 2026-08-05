ВСУ поразили пункты управления и склады с техникой и горючим россиян в Крыму

Национальная безопасность
Читати українською
4 и 5 августа Силы обороны Украины нанесли ряд точных ударов по важным объектам оккупантов рф, которые враг использует для военной логистики.
Скриншот с видео Exilenova+

Бойцы Сил обороны Украины 4 и 5 августа нанесли удары по пунктам управления, переправам, складам техники и другим объектам армии российской федерации на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб в Телеграм-канале.

«5 августа 2026 года и вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника», – говорится в сообщении Генштаба.

Принуждение россии к миру: первые итоги 40-дневной операцииЗа 40 дней непрерывных ударов российскую федерацию не удалось принудить к мирным переговорам.

В частности, поражены пункты управления БпЛА оккупантов в районах Малых Щербаков Запорожской области, Константиновки, Часового Яра и Зеленого Поля в Донецкой области, а также Вольфинского Курской области рф.

Также атакован пункт управления противника в районе Бахмута Донецкой области.

Кроме этого, украинским воинам удалось уничтожить переправу через реку Мокрые Ялы в районе Веселого в Донецкой области, которую противник использует для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств.

«Также наши воины ударили по складу материально-технических средств противника в Ишуни (АР Крым)», – добавили в ведомстве.

Материальные и потери личного состава в настоящее время уточняются.

Напомним, также в ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в городе Алексин Тульской области россии. В результате удара на территории склада вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того в СБУ сообщили, что в ходе 40-дневной операции украинские военные и спецназовцы поразили более 100 стратегически важных для оккупантов объектов.

Также стало известно, что воины Сил обороны Украины поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ рф и атаковали автомобильный и железнодорожный мосты оккупантов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Россия Крым ВСУ Украина Армия Генштаб Война Удары по рф СБС ВСУ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На Киевщине 6 августа объявили Днем траура по жертвам российского удара
В рф взорвали авто гендиректора «Уралдронзавода», на котором производят дроны – СМИ
Экс-послу Украины в США Стефанишиной вручили подозрение в незаконном обогащении
Тайвань начал масштабные военные учения на фоне угрозы со стороны Китая
Апелляция рассмотрит ходатайство по мобилизованному кировоградскому экс-прокурору
инфографикаЭкономика ИИ-гигантов: сколько стоят и зарабатывают OpenAI и Anthropic
Поставки ракет для ПВО Украине сократились в три раза – Зеленский
Россияне ударили дронами по Одесской области, есть погибший и восемь пострадавших
В Лейпциге возле украинского самолета нашли дрон со взрывчаткой – СМИ
Из-за атаки рф на Украину погибли 6 работников «Сільпо», количество пострадавших растет
Больше новостей