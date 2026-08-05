ВСУ поразили пункты управления и склады с техникой и горючим россиян в Крыму

Бойцы Сил обороны Украины 4 и 5 августа нанесли удары по пунктам управления, переправам, складам техники и другим объектам армии российской федерации на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб в Телеграм-канале.

«5 августа 2026 года и вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника», – говорится в сообщении Генштаба.

4 августа 2026, 17:20 Принуждение россии к миру: первые итоги 40-дневной операции За 40 дней непрерывных ударов российскую федерацию не удалось принудить к мирным переговорам.

В частности, поражены пункты управления БпЛА оккупантов в районах Малых Щербаков Запорожской области, Константиновки, Часового Яра и Зеленого Поля в Донецкой области, а также Вольфинского Курской области рф.

Также атакован пункт управления противника в районе Бахмута Донецкой области.

Кроме этого, украинским воинам удалось уничтожить переправу через реку Мокрые Ялы в районе Веселого в Донецкой области, которую противник использует для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств.

«Также наши воины ударили по складу материально-технических средств противника в Ишуни (АР Крым)», – добавили в ведомстве.

Материальные и потери личного состава в настоящее время уточняются.

Напомним, также в ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в городе Алексин Тульской области россии. В результате удара на территории склада вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того в СБУ сообщили, что в ходе 40-дневной операции украинские военные и спецназовцы поразили более 100 стратегически важных для оккупантов объектов.

Также стало известно, что воины Сил обороны Украины поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ рф и атаковали автомобильный и железнодорожный мосты оккупантов.

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