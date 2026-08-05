Зеленский назвал количество погибших в результате атаки рф и попросил перехватчики баллистики

Только в Киеве и на Киевщине в результате массированного удара рф в ночь на 5 августа погибли 17 человек. Более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале.

«По состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших от массированного российского удара по Киеву и Киевщине. Еще 17 человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким», – написал президент.

5 августа 2026, 09:41 Рф уничтожила склады «Эпицентра», ROZETKA и «Новой почты» во время обстрела Киевщины В результате ночного массированного удара россии по Киевской области были разрушены логистические и производственные объекты крупных украинских компаний.

Зеленский отметил, что российские оккупанты выпустили 24 баллистические ракеты, 4 «Циркона/Оникса» и более 100 дронов.

«Основная цель атаки – складские помещения гражданских предприятий, также были удары по инфраструктуре, железнодорожной станции. Объекты, не имеющие отношения к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика», – уточнил президент.

В частности Зеленский подчеркнул, что если бы Украина имела перехватчики баллистики, то этих жертв удалось бы избежать.

«Перехватчики баллистики – то, что могло бы сохранить жизни погибших. Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их поставками или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным жертвам и разрушениям», – написал он.

Тех, кто не может помочь оружием, лидер Украины призвал помочь новыми санкционными шагами.

«Нужны новые шаги от G7 и от ЕС, всех, кто поддерживает защиту жизни», – добавил президент.

Тем временем Офис генерального прокурора сообщил, что начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, связанных с массированной ракетной и дроновой атакой войск рф на Киев и Киевщину.

Больше всего жертв зафиксировано в Броварском районе Киевской области. В селе Квитневое в результате атаки на территорию железнодорожной станции погибли 8 человек, еще 3 получили ранения. Также повреждены частные жилые дома.

Как уточнил глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бегун, 8 человек ждали поезд на станции «Квитневая», который задерживался. Они остались на платформе и стали жертвами атаки рф.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

В частности, ночью в результате российской ракетной атаки на Киев погиб один человек. Еще по меньшей мере 26 – получили ранения.

По состоянию на утро почти во всех районах Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, вызванный масштабными пожарами после массированного российского обстрела.

Кроме того, ночью в результате массированной комбинированной атаки на Киевщину зафиксировано попадание в трех районах, где были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и Fozzy Food.

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