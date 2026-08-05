Россияне ударили по гражданскому предприятию в Харькове, есть пострадавшие

Утром 5 августа российские войска нанесли удары по Харькову, в результате которых пострадали восемь человек. Один из ударов пришёлся по гражданскому предприятию в Новобаварском районе города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Как отмечается, в Новобаварском районе зафиксировано попадание «Бандероли» по гражданскому объекту. Там пострадали пять человек.

Еще один удар россияне нанесли по Холодногорскому району – в районе частной жилой застройки. В результате атаки повреждены частный дом, соседние дома и несколько автомобилей. Там пострадали три человека.

В Холодногорском районе уже зафиксировали повреждения как минимум 15 частных домов. Обследование мест попаданий продолжается.

Всего в Харькове известно о восьми пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, в ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

Основной удар пришелся по Киевской области. В частности, в результате массированной атаки были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и Fozzy Group.

Всего только в Киеве и Киевской области в результате массированного удара рф в ночь против 5 августа погибли 17 человек. Более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

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