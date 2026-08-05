Рф уничтожила склады «Эпицентра», ROZETKA и «Новой почты» во время обстрела Киевщины

В результате массированной ночной атаки России на Киевскую область были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и Fozzy Group.

Об этом говорится в заявлениях компаний и сообщениях в соцсетях.

29 июля 2026, 14:17 Удары рф по торговым центрам Украины: 10 уничтоженных «Эпицентров», «Ретровиль», «Амстор» и другие атакованные ТЦ С начала полномасштабной войны россия как минимум 17 раз атаковала объекты сети «Эпицентр» и нанесла десятки ударов по другим торговым центрам Украины. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Компания «Эпицентр» на странице в Facebook подтвердила атаку на свои объекты и сообщила, что российские удары полностью разрушили два ее крупных логистических комплекса. Один из них — логистический центр на улице Вискозной в Киеве — полностью выгорел.

Еще один удар пришелся по логистическо-производственному комплексу компании в Калиновке Киевской области. В результате атаки погиб сотрудник «Эпицентра», еще трое работников получили ранения и находятся в больнице.

Также ракета попала в завод «Эпицентр Керамик Корпорейшн», фактически разрушив предприятие. Производство керамической плитки полностью остановлено. В компании заявили, что для сохранения поставок планируют перенести часть производства на зарубежные мощности и подготовить запуск на другом украинском предприятии.

По предварительным оценкам, восстановление уничтоженного производства может занять как минимум полтора года, а вероятнее всего — около двух лет.

Кроме того, во время атаки в Броварах Киевской области был полностью уничтожен склад компании ROZETKA. В компании сообщили, что объект разрушен до основания.

Соучредительница компании Ирина Чечоткина подтвердила уничтожение склада в Броварах и добавила, что сегодня ROZETKA должна была отпраздновать свою 21-ю годовщину. По ее словам, враг ударил по объекту тремя баллистическими ракетами.

«Мы открыли распределительный складской комплекс в Броварах в начале 2017 года. Он был крупнейшим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Он не подлежит восстановлению», — написала она.

Также в результате ночного обстрела повреждена инфраструктура «Новой почты». В частности, уничтожен хаб компании в районе Жулян в Киеве, а на Оболони повреждено отделение №2 — в помещении образовалась пробоина, вокруг здания зафиксированы обломки.

В «Новой почте» уже подтвердили удар по сортировочному центру в Киеве во время массированной атаки РФ. В результате обстрела погибли три человека — двое водителей партнера-перевозчика и работник подрядной организации, еще восемь человек получили ранения.

Компания заявила, что компенсирует клиентам стоимость поврежденных отправлений и продолжает работу по всей Украине.

Кроме того, под удар попали склады продовольственных компаний. В частности, сообщается о повреждении складских объектов NOVUS на Борщаговке и Fozzy Group.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

В частности, ночью в результате российской ракетной атаки на Киев погиб один человек. Еще как минимум 24 человека получили ранения.

По состоянию на утро почти во всех районах Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, вызванный масштабными пожарами после массированного российского обстрела.

Кроме того, ночью в результате массированной комбинированной атаки на Киевскую область зафиксированы попадания в трех районах. Уже известно о 14 погибших и 27 пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.