Не удалось сбить ни одной ракеты: в ВС рассказали детали ночной российской атаки

Национальная безопасность
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Россия в течение ночи атаковала Украину ракетами «Циркон/Оникс», «Искандер-М/С-400» и дронами различных типов. Основным направлением удара стала Киевщина. Ни одну ракету сбить не удалось.
Фото ілюстративне getty images

В ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину противокорабельными ракетами «Циркон/Оникс», баллистическими ракетами «Искандер-М/С-400», а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить 98 вражеских БПЛА, однако ни одну ракету сбить не удалось.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью враг выпустил по Украине 28 ракет и 115 БПЛА различных типов, в частности:

  • 4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс из Курской и Ростовской обл.
  • 24 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 из Брянской и Курской обл.
  • 115 ударных БПЛА типа Shahed (большинство из них — реактивные), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Миллерово, Орел – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Основное направление удара – Киевщина.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания ракет и 17 ударных БПЛА в 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Напомним, в ночь на 5 августа в результате российской ракетной атаки на Киев погиб один человек. Еще как минимум 24 человека получили ранения.

По состоянию на утро почти во всех районах Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, вызванный масштабными пожарами после массированного российского обстрела.

Кроме того, ночью в результате массированной комбинированной атаки на Киевщину зафиксированы попадания в трех районах. Уже известно о 14 погибших и 27 пострадавших.

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